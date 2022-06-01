Турция начала "очищать от террористов" два населенных пункта в Сирии

Эрдоган отметил, что Турция вступает в новый этап реализации решения о создании зоны безопасности глубиной 30 км вдоль южных границ.
Турция вступает в новый этап реализации решения о создании 30-километровой зоны безопасности вдоль границы с Сирией и начала "очистку от террористов" населенных пунктов Тель-Рифат и Манбидж.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на встрече Партии справедливости и развития, передает "Укринформ".
Мы вступаем в новый этап реализации решения о создании зоны безопасности глубиной 30 километров вдоль наших южных границ. Мы очищаем Тель-Рифат и Манбидж от террористов. Дальше шаг за шагом будем делать то же в других регионах. Посмотрим, кто поддержит эти законные меры безопасности ", – сказал Эрдоган.
Турецкий лидер не указал, являются ли эти действия началом или частью ранее анонсированной операции.
Напомним, 24 мая президент Турции заявил, что вооруженные силы в ближайшее время начнут новую операцию в Сирии, целью которой будет завершение создания 30-километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы.
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