ДБР проведе спецрозслідування проти Януковича: правоохоронці розповіли подробиці

Державне бюро розслідувань отримало дозвіл суду на проведення спецрозслідування проти експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Його звинувачують у тому, що він схилив військовослужбовців УДО до дезертирства.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, 24 лютого 2014 року Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства.

"Евакуації" експрезидента з околиці с. Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств рф. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до російської федерації", - йдеться у повідомленні.

У вчиненні злочину підозрюють чотирьох осіб: Віктора Януковича, співробітників Управління державної охорони України та цивільній особі. Їм інкримінують ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 КК України.

Нагадаємо, Подільський районний суд міста Києва оголосив колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя, у міжнародний розшук. Зокрема, як раніше повідомляли в Раді нацбезпеки та оборони, Тупицький мав брати участь у поверненні Януковича до влади.

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