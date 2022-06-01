ГБР проведет спецрасследование против Януковича: правоохранители рассказали подробности

Государственное бюро расследований получило разрешение суда на проведение спецрасследования против беглого экс-президента Виктора Януковича.

Он обвиняется в том, что он склонил военнослужащих УГО к дезертирству.

Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, 24 февраля 2014 г. Янукович, убегая от уголовной ответственности, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству.

"Эвакуации" экспрезидента из окрестности с. Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств России. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной республики Крым. Вместе с тем вместе с подозреваемым выехал за пределы Украины в российскую федерацию", — говорится в сообщении.

В совершении преступления подозревают четырех человек: Виктора Януковича, сотрудников Управления государственной охраны Украины и гражданского лица. Им инкриминируют ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 408 УК Украины.

Напомним, Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, обвиняемого в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия, в международный розыск. В частности, как ранее сообщали в Совете нацбезопасности и обороны, Тупицкий должен был участвовать в возвращении Януковича к власти.

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