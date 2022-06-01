Резніков заявив, що Україна зараз проходить через критичну фазу війни

Зараз Україна проходить через критичну фазу війни.
На сході України тривають кровопролитні бої, нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога.
Про це розповів міністр оборони Резніков.
"Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину", - написав він у Facebook.
За його словами, кожен день опору зміцнює впевненість, що Україна вистоїть і обов’язково переможе.
"Битва за Донбас і інші наші території продовжується і попереду у нас — деокупація усіх наших земель відповідно до міжнародно визнаних кордонів України. Попереду - важкі етапи визволення із полону наших хлопців і дівчат. Повернення примусово вивезених до росії громадян України", - додав міністр.
Нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують колону техніки російських окупантів: відео з висоти пташиного польоту.
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