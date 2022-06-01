Опублікована актуальна мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Опублікована актуальна мапа бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 1 червня. Так, найважчою залишається ситуація залишається на Донбасі, півдні та частково в Харківській області.

На півдні ЗСУ продовжують наступ у районі Миколаєва та Херсона.

Про це британське міноборони повідомило в Мережі.

За даними мапи, російські окупанти продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів Донбасу. Ці дані підтверджуються інформацією від Генштабу ЗСУ.

Також читайте Жданов пояснив, чи варто утримувати оборону Сєвєродонецька

Поблизу Харкова українські військові продовжують наступ, намагаючись відсунути російських загарбників до кордону обох держав.

На півдні українські війська теж продовжують наступ, а саме в районі Миколаєва та Херсона. Там окупанти посилюють обстріли, проте українські захисники мають успіх.

Фото: міноборони Великої Британії

Нагадаємо, військовий експертр Олег Жданов пояснив, що контрнаступальні дії ЗСУ на півдні – це підготовка плацдарму для майбутнього наступу.

Батьківщина Зеленського під прицілом: окупанти нещадно обстрілюють Кривий Ріг і район

Читайте також: