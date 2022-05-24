А за тиждень - вже літо: якою буде погода в червні

А за тиждень - вже літо: якою буде погода в червні

Погода в Україні у перший місяць літа 2022 року буде теплішою, ніж зазвичай.

Початок червня також буде теплим та переважно сухим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, середня місячна температура червня передбачається на рівні 18-23° тепла (в гірських районах 15-19°), що на 1-1,5° вище за норму.

Кількість опадів буде у межах кліматичної норми, зауважують синоптики. Так, їхня місячна кількість очікується на рівні 49-108 мм, в Карпатах 109-164 мм.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Крім того, як уточнила кліматологиня, останні тенденції свідчать, що температура влітку триматиметься вище норми. У липні та серпні теж можливі дуже спекотні дні, але буде й прохолода за температури в середньому 23-24 градуси. Утім, великої посухи влітку не очікується.

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