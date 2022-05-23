Що потрібно посадити у червні 2022 року: місячний календар робіт в саду та на городі / Фото: Pexels

Що потрібно посадити у червні 2022: роботи в саду та на городі

Що потрібно посадити у червні 2022: роботи в саду та на городі

Червень - найгарячіший місяць року для роботи в саду та на городі. На початку літа дуже важливо висадити всю розсаду, підгорнути, підживити. Щоб нічого не забути, ТСН.ua підготував для вас календар сприятливих і несприятливих днів для роботи на ділянці та перелік справ, які обов'язково потрібно виконати.

За місячним календарем в червні 2022 року від 1 до 9 число потрібно виконувати роботи з коренеплодами, тому що в цей час місяць зменшується. А ось від 11 до 23 числа потрібно займатися культурами, які плодоносять над землею, оскільки місяць зростає.

Посівний календар на червень 2022 року

Посівний календар на червень 2022 року має такий вигляд (зелений - сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур, червоний - несприятливі дні, сірий - нейтральні дні):

Місячний календар на червень 2022 року / Фото: ТСН.ua

Що робити в червні 2022 року з розсадою

Початок літа - останній місяць, коли проводять роботи з розсадою. Сюди входять такі важливі справи:

пікірування - пікірують лише ту розсаду, яка була висаджена найпізніше, якщо погода сприятлива, можна відразу переносити її на постійне місце вирощування (теплиця чи відкритий ґрунт);

- пікірують лише ту розсаду, яка була висаджена найпізніше, якщо погода сприятлива, можна відразу переносити її на постійне місце вирощування (теплиця чи відкритий ґрунт); висіювання насіння - щоб отримати свіжі овочі та зелень якнайскоріше;

- щоб отримати свіжі овочі та зелень якнайскоріше; пересаджування на постійне місце вирощування - саме ця робота є найважливішою у червні, проводять пересаджування в похмурі дні, а попередньо їх піддають процедурі загартовування (тоді розсада краще адаптується до нових умов та перенесе пересаджування).

Що потрібно робити в теплиці

Роботи в теплиці в червні / Фото: Pexels

Якщо у вас є не лише сад та город, але також і теплиця, в червні доведеться попрацювати і там. Основні справи:

оброблення - хвороби в теплиці поширюються значно швидше, ніж на відкритому ґрунті, якщо вчасно не провести профілактичні роботи, то про врожай можна забути;

- хвороби в теплиці поширюються значно швидше, ніж на відкритому ґрунті, якщо вчасно не провести профілактичні роботи, то про врожай можна забути; зрошення і підживлення - в теплиці насадження потрібно поливати регулярно, а ще важливіше - рихлити ґрунт та проводити провітрювання (тоді не буде підвищуватися вологість, яка є сприятливою для розмноження грибків);

- в теплиці насадження потрібно поливати регулярно, а ще важливіше - рихлити ґрунт та проводити провітрювання (тоді не буде підвищуватися вологість, яка є сприятливою для розмноження грибків); підв'язування - високорослі помідори та огірки.

Основні роботи в червні на городі

На городі належить виконати в червні найбільший обсяг робіт. На вас чекає:

підгортання - щоб культури змогли сформувати більш потужну кореневу систему, а тому його не варто пропускати;

- щоб культури змогли сформувати більш потужну кореневу систему, а тому його не варто пропускати; підживлення - в червні рекомендують застосовувати комплексні препарати, які найкраще засвоюються в рідкій формі (якщо йдуть дощі, краще підсипати під кущики у вигляді гранул);

- в червні рекомендують застосовувати комплексні препарати, які найкраще засвоюються в рідкій формі (якщо йдуть дощі, краще підсипати під кущики у вигляді гранул); обприскування - в червні помідори і картоплю активно атакує колорадський жук, а тому дуже важливо вчасно виконати обприскування (декілька разів) та збирати жуків на грядках між ними;

- в червні помідори і картоплю активно атакує колорадський жук, а тому дуже важливо вчасно виконати обприскування (декілька разів) та збирати жуків на грядках між ними; пасинкування (видалення бічних пагонів) - роботи починають виконувати після того, як культури приживуться на новому місці, це важливо, адже тоді рослина буде всі свої сили направляти на зав'язі.

Підготовка до висаджування картоплі в червні

Підготовка до висаджування картоплі в червні / Фото: pixabay.com

Зазвичай в Україні картоплю садять в травні, але навіть і в червні можна провести посадкові роботи. Дуже важливо перекопати ділянку за тиждень-другий до висаджування, а потім внести у ґрунт добрива (рубані сидерати, перегній тощо).

Садять картоплю на глибину, яка буде рівною половині багнета лопати (або ближче). Важливо попередньо трішки проростити картоплини.

Основні роботи в саду у червні

В червні на нас чекає і дуже багато робіт в саду. В основному вони стосуються оброблення чагарників та дерев, а також підготування їх до збирання врожаю. Що обов'язково потрібно зробити:

пінцирування (видалення верхівки ростучого пагона для стимуляціїї розвитку бічних) - якщо в вашому саду є молоді груші, яблуні та інші плодові дерева (віком до 5 років), необхідно зробити пінцирування верхівки гілок, які вже досягли хоча б 25 см в довжину;

(видалення верхівки ростучого пагона для стимуляціїї розвитку бічних) - якщо в вашому саду є молоді груші, яблуні та інші плодові дерева (віком до 5 років), необхідно зробити пінцирування верхівки гілок, які вже досягли хоча б 25 см в довжину; оброблення від шкідників і хвороб - в червні більшість дерев закінчують своє квітіння, а тому не можна застосовувати сильнодіючі токсичні препарати (краще віддати перевагу народним засобам - розчин нашатирного спирту тощо);

- в червні більшість дерев закінчують своє квітіння, а тому не можна застосовувати сильнодіючі токсичні препарати (краще віддати перевагу народним засобам - розчин нашатирного спирту тощо); підживлення чагарників і дерев - в червні підгодівлю можна здійснювати позакореневим або кореневим способом, використовуючи народні засоби (розчин дріжджів, послід, коров'як).

Виноградник: що робити на початку літа

Виноградник: робота в червні / Фото: pixabay.com

Для гарного врожаю винограду потрібно провести правильні роботи в червні:

нормування - огляньте лозу, а потім видаліть слабші пагони з однієї бруньки, щоб вони не заважали сильнішим пагонам плодоносити;

- огляньте лозу, а потім видаліть слабші пагони з однієї бруньки, щоб вони не заважали сильнішим пагонам плодоносити; прищипування - одне гроно потрібно відщипнути, коли виноград почав квітнути (хоч у вас і залишиться одне гроно, але воно дасть більші і соковитіші ягоди);

- одне гроно потрібно відщипнути, коли виноград почав квітнути (хоч у вас і залишиться одне гроно, але воно дасть більші і соковитіші ягоди); поливання і відживлення - підживлювати краще суперфосфатом (на 1 відро води вистачить 2 столових ложок), не забувайте регулярно та рясно поливати;

- підживлювати краще суперфосфатом (на 1 відро води вистачить 2 столових ложок), не забувайте регулярно та рясно поливати; оброблення від шкідників - щоб захистити виноград від паразитів підійдуть інсектициди.

Які роботи потрібно виконати з квітами

В червні не варто забувати про квіти, адже велика їх кількість починає квітнути, а ось первоцвіти вже облітають. Ось основні роботи на квітнику в перший місяць літа:

прищипування - якщо ви хочете, щоб квітка рясно квітла, а не "гнала" гілочки, потрібно проводити на початку літа прищипування верхніх пагонів;

- якщо ви хочете, щоб квітка рясно квітла, а не "гнала" гілочки, потрібно проводити на початку літа прищипування верхніх пагонів; підгодівля і поливання - поливають квіти в міру підсихання верхнього шару ґрунту, а підгодовувати рідкими комплексними засобами;

- поливають квіти в міру підсихання верхнього шару ґрунту, а підгодовувати рідкими комплексними засобами; обрізування - частина декоративних рослин вже закінчує період квітіння, а тому їх потрібно обрізувати, щоб перерозподілити ресурси всередині квітки.

Як і чим обробити рослини в червні

Влітку вже стоїть досить жарка погода, а після дощу ще й піднімається вологість. Ці умови є оптимальними для поширення бактеріальних і грибкових інфекцій. Не варто забувати про паразитів, які на початку літа вже починають атакувати сад.

Для боротьби з грибками та бактеріями можна використовувати хімічні або народні засоби. Серед останніх досить популярним є розчин кефіру і меду. Від паразитів рекомендовано обкурювати сад тютюновим димом, обприскувати розчином нашатирного спирту.

Пересаджування квітів та висівання насіння

Роботи з квітами в червні / Фото: Pexels

В червні можна проводити пересаджування як квітів, так і інших рослин. Але починати потрібно лише після закінчення періоду квітіння та плодоношення. В цей час починають пересаджувати цибулинні (тюльпани, нарциси, флокси тощо). Не забувайте, що пересаджування потрібно планувати на місяць, який зростає.

У відкритий ґрунт в червні починають висівати насіння деяких квітів. Зокрема, чорнобривців, айстр, майорців.

Збір першого врожаю

В червні більшість рослин та дерев лише починають період вегетації, але деякі культури вже плодоносять. А тому потрібно планувати збирання. На початку літа вже можна збирати врожай полуниці, редиса, щавеля, селери, румбарбару, салату.

В кінці червня починають давати перший врожай ранньостиглі помідори і перці, які були висадженні в теплиці. А на півдні України вже починає з'являтися черешня.