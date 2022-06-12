Актуальна мапа бойових дій в Україні станом на 12 червня: яка ситуація на фронтах

Актуальна мапа бойових дій в Україні станом на 12 червня: яка ситуація на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 12 червня. Так, найскладніша ситуація на фронті є на Донбасі та в Харківській області.

За даними оборонного відомства, російська армія веде наступальні дії на Ізюмському напрямку та населених пунктах Донбасу та Луганщини.

Актуальну мапу бойових дій опублікувало Міністерство оборони Великої Британії на офіційній сторінці у Twitter.

Угруповання російських військових зосереджені в районі Ізюма, Мелітополя, Херсона, Донбасу та поблизу українсько-російського кордону.

Відповідно до мапи, російська армія не веде наступу на півдні України, там атакують окупантів Збройні Сили України. Також українські військові наступають на Харкіському напрямку.

ФОТО: Міністерство оборони Британії

Раніше у Херсонській міській раді повідомляли, ЗСУ ведуть контрнаступ у Херсонській області. Зокрема, українським воїнам вдалося відбити та взяти під повний свій контроль селище Таврійське.

Мапа війни на 12 червня – бої у Сєверодонецьку та ракетний обстріл Тернопільщини

Читайте також: