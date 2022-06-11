ЗСУ ведуть контрнаступ у Херсонській області та взяли під контроль Таврійське (мапа)

Українські військові в Херсонській області станом на 11 червня проводять контрнаступ на трьох напрямках – Киселівка, Солдатське та Олександрівка.
ЗСУ вдалося відбити та взяти під повний свій контроль селище Таврійське.
Про це повідомили в Херсонській міській раді.
"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське", – йдеться в короткому повідомленні.
У мерії також додали актуальну мапу області.
Нагадаємо, 10 червня радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв про ліквідацію одразу двох російських генералів у Херсонській області.
За його ж даними, також у Херсонській області українські партизани підірвали авто з російським полковником та ще кількома окупантами.
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