ЗСУ ведуть контрнаступ у Херсонській області та взяли під контроль Таврійське (мапа)

ЗСУ ведуть контрнаступ у Херсонській області та взяли під контроль Таврійське (мапа)

Українські військові в Херсонській області станом на 11 червня проводять контрнаступ на трьох напрямках – Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

ЗСУ вдалося відбити та взяти під повний свій контроль селище Таврійське.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське", – йдеться в короткому повідомленні.

У мерії також додали актуальну мапу області.

Нагадаємо, 10 червня радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв про ліквідацію одразу двох російських генералів у Херсонській області.

За його ж даними, також у Херсонській області українські партизани підірвали авто з російським полковником та ще кількома окупантами.

Читайте також:

Херсон зараз - росіян в місті стає все більше!