А через неделю — уже лето: какой будет погода в июне

А через неделю — уже лето: какой будет погода в июне

Погода в Украине в первый месяц лета 2022 года будет теплее обычного.

Начало июня будет также теплым и преимущественно сухим.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, средняя месячная температура июня предполагается на уровне 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы.

Количество осадков будет в пределах климатической нормы, отмечают синоптики. Так, их месячное количество ожидается на уровне 49-108 мм, в Карпатах 109-164 мм.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Кроме того, как уточнила климатолог, последние тенденции свидетельствуют о том, что температура летом будет держаться выше нормы. В июле и августе также возможны очень жаркие дни, но будет и прохлада при температуре в среднем 23-24 градуса. Впрочем, большой засухи летом не ожидается.

Читайте также: