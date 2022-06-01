В Днепропетровской области семь громад признали пострадавшими в результате войны

В Днепропетровской области семь громад признали пострадавшими в результате войны

В Днепропетровской области в результате обстрелов российскими оккупантами пострадали семь громад. Жители населённых пунктов могут рассчитывать на помощь.

Об этом стало известно из приказа Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, который был принят 31 мая.

Количество территориальных громад Днепропетровщины, расположенных в районе проведения военных действий и пострадавших от обстрелов, увеличилось до семи. К списку из трех пострадавших территориальных общин (Зеленодольской, Широковской, Великомихайловской) добавилось еще четыре.

Список общин пострадавших от боевых действий:

Криворожский район

Зеленодольская громада.

Широковская громада.

Синельниковский район

Великомихайловская громада.

Маломихайловская громада.

Межевская громада.

Новопавловская громада.

Покровская громада.

Жители перечисленных территорий могут рассчитывать на компенсацию, если их дома пострадали при обстреле, или получить статус временно перемещенных лиц и выплаты.

Напомним, что ДБР проведет спецрасследование против Януковича.

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