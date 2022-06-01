Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепропетровской области семь громад признали пострадавшими в результате войны

Дата публикации
Просмотры
485
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепропетровской области семь громад признали пострадавшими в результате войны

Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области в результате обстрелов российскими оккупантами пострадали семь громад. Жители населённых пунктов могут рассчитывать на помощь.

Об этом стало известно из приказа Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, который был принят 31 мая.

Количество территориальных громад Днепропетровщины, расположенных в районе проведения военных действий и пострадавших от обстрелов, увеличилось до семи. К списку из трех пострадавших территориальных общин (Зеленодольской, Широковской, Великомихайловской) добавилось еще четыре.

Список общин пострадавших от боевых действий:

Криворожский район

  • Зеленодольская громада.
  • Широковская громада.

Синельниковский район

  • Великомихайловская громада.
  • Маломихайловская громада.
  • Межевская громада.
  • Новопавловская громада.
  • Покровская громада.

Жители перечисленных территорий могут рассчитывать на компенсацию, если их дома пострадали при обстреле, или получить статус временно перемещенных лиц и выплаты.

Напомним, что ДБР проведет спецрасследование против Януковича.

Читайте также:

Более 1000 мелитопольцев в плену оккупантов: мэр Мелитополя Иван Федоров о ситуации в городе

Более 1000 мелитопольцев в плену оккупантов: мэр Мелитополя Иван Федоров о ситуации в городе
Следующая публикация