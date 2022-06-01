Россияне заставляют жителей Мариуполя работать за воду – мэр

В Мариуполе критических не хватает воды, этим решили восользоваться россияни.

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду, которой катастрофически не хватает в городе.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и пищи. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ним предоставляются после отбытия трудовой повинности. В основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов", – рассказал он.

Бойченко отметил, что с марта в Мариуполе отсутствует централизованное водоснабжение, свет и газ и нет стабильного снабжения горожан продуктами.

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