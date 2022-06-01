Пушилин получил ранение в Лимане – советник главы МВД

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин получил ранение в оккупированном Лимане Донецкой области.

Пока никаких подробностей о ранении главаря боевиков Донецкой области не сообщается.

Об этом поинформировал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в Сети 1 июня.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 июня самой сложной остается ситуация на Донбассе. Так, российские оккупанты продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов.

Отметим, что американские СМИ сообщили об исчезновении командующего войной России против Украины, российского генерала Александра Дворникова по прозвищу "Мясник Алеппо".