Пушилин получил ранение в Лимане – советник главы МВД

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин получил ранение в оккупированном Лимане Донецкой области.
Пока никаких подробностей о ранении главаря боевиков Донецкой области не сообщается.
Об этом поинформировал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в Сети 1 июня.
"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", – говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 1 июня самой сложной остается ситуация на Донбассе. Так, российские оккупанты продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов.
Отметим, что американские СМИ сообщили об исчезновении командующего войной России против Украины, российского генерала Александра Дворникова по прозвищу "Мясник Алеппо".