Нардепам от бывшей ОПЗЖ хотят запретить работать в Верховной Раде

Предлагается ввести политическую ответственность за государственную измену для народных депутатов, которая исключит возможность их дальнейшей работы в Верховной Раде.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7424, лишающий народных депутатов из бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" участвовать в заседаниях, парламентских слушаниях, в работе временных следователей, специальных и Счетной комиссий, а также в официальных делегациях от Украины.

Об этом рассказал Тарас Батенко, народный депутат из группы "Партия "За будущее", которая разработала и представила эту законодательную инициативу.

"В то время, когда наши бойцы героически обороняют территорию Украины, когда идут в контрнаступление или отбивают атаки врага, парламент принимает важные ключевые решения. Вместе с тем парламент имеет вот "пятно", от которого он никак не может избавиться. Потому что мы видим, что на временно оккупированных территориях Украины появились так называемые "гауляйтеры" из числа представителей политических партий, и, как правило, это ОПЗЖ, которая запрещена решением СНБО несколько месяцев назад и соответственно фракция которой приостановлена в Верховной Раде. Наша группа "Партия "За будущее" вместе с представителями других фракций парламента стремится запретить ОПЗЖ посещать пленарные заседания и вообще участвовать во всех рабочих органах ВР, чтобы они не могли манипулировать, показывать, что они уже "белые, пушистые и хорошие", что они уже за Украину и защищают ее территориальную цельность. А на самом деле, часть их давно сбежала из страны еще до начала войны и не собираются возвращаться. Оставшиеся вместо фракции ОПЗЖ создали две депутатские группы. То есть, они уже не только перекрасились, но и расплодились. Мы не будем с этим мириться. Чтобы сделать это легальным, конституционным способом, мы зарегистрировали изменения в Регламент ВР. Есть процедура, по которой народного депутата могут отстранить от посещения пленарных заседаний на 5 дней, если он себя недостойно ведет за драки, ненормативную лексику и т.д. По аналогичной процедуре мы хотим вообще запретить участие депутатов от ОПЗЖ в работе Совета путем изменений в Регламент. Мы зарегистрировали соответствующие изменения, под ними подписались представители разных фракций, на согласительном совете мы проговорили это с руководством парламента, чтобы законопроект был вынесен в сессионный зал в ближайшее время", – отметил Тарас Батенко.

По его словам, насколько быстро законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента, зависит от политической воли народных депутатов и руководства ВР. Ведь Тарас Батенко не исключает, что продолжение работы нардепов с ОПЗЖ в Раде может быть выгодно кому-то.

Напомним,20 марта Совет нацбезопасности и обороны приостановил всякую деятельность ряда политических партий. Причина – связи политических структур с агрессором. Под запрет попали, среди прочего, Партия Шария и ОПЗЖ, в состав которой входил задержанный ранее кум Путина Виктор Медведчук. Однако бывшие члены фракции ОПЗЖ создали две новые депутатские группы в ВР – "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины".

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