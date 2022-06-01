Над обеспечением поставок в Украину работает 5 фабрик Филипп Моррис

Пять фабрик Philip Morris International обеспечивают поставки табачных изделий в Украину из-за временной остановки производства компании вблизи Харькова, отметил в интервью генеральный директор Филипп Моррис Украина Максим Барабаш.

С начала войны табачная фабрика компании вблизи Харькова прекратила работу. В настоящее время компания импортирует табачные изделия из стран Европейского Союза.

Отличить легальность производимой продукции можно при наличии украинской марки акцизного налога, даты производства и максимальной розничной цены.

«До войны наш портфель сигаретных брендов насчитывал 41 SKU (товарная позиция), сегодня он, конечно же, уменьшился. Сложности с логистикой влияют как на объем поставок, так и на способность полноценно обеспечить весь ассортимент нашей продукции в Украине. Однако мы делаем все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию», – сказал он.

По словам Максима Барабаша, наиболее популярные торговые марки будут в продаже уже с июня. И в последующие месяцы компания планирует существенно расширить ассортимент в Украине.

Он добавил, что ввиду ситуации в Харьковской области пока рано говорить о возобновлении работы фабрики. И хотя боевые действия происходят уже не в непосредственной близости от Харькова, ситуация в регионе сложная и не позволяет принять решение о начале возобновления производства для безопасности сотрудников.