"Вони там, як суїцидники зараз": експерт про окупацію острова Зміїний

"Вони там, як суїцидники зараз": експерт про окупацію острова Зміїний

Хто б зараз не зайняв острів Зміїний, опиниться під ударом, тому закріпитись на ному неможливо.

Закріплення на острові Зміїний неможливо, бо він обстрілюється, і не важливо чи там росіяни, чи українці, зазначає військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН.

Він переконаний, що всі військові РФ на острові під ударом. «Вони насправді в дуже невигідній тактичній та стратегічній ситуації там перебувають. Російські окупанти, вони там, як суїцидники зараз», - зазначив експерт.

Та все ж росіяни йдуть на такий ризик, адже острів їм потрібен. «Він потрібен для контролю судноплавства, контролю надводної ситуації в регіоні, контролю повітряного простору. Також для прикриття, адже вони розуміють, що саме створення ешелону ППО, йдеться про захист свої кораблі. І є ще такий варіант, що використання його саме як трампліну для висадження десанту в Одеській області. Але десантування, це трошки суїцидальна місія для тих, хто на неї піде», - каже експерт.

Нагадаємо, Коваленко зазначив, що зараз до окупованого Криму звезли крилаті ракети «Калібр», тож зросла загроза ракетних обстрілів.

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