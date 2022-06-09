З України вже виїхали майже 4,8 мільйона біженців – ООН

З України вже виїхали майже 4,8 мільйона біженців – ООН

Від початку війни Росії проти України було зареєстровано майже 7,3 мільйона перетинів українського кордону.

Кількість біженців із України, які внаслідок російського вторгнення змушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон, становить до 4,8 мільйона осіб.

Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Від початку агресивної війни Росії було зареєстровано майже 7,3 мільйона перетинів кордону України для виїзду за кордон та 2,3 мільйона перетинів кордону у зворотному напрямку.

Не виключено, що цей показник зафіксував людей, які їздили туди і назад кілька разів. Статистика нічого не говорить про те, на який період повернулись люди до України.

Загалом 3,2 мільйона українців у Європі зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або у подібних національних програм захисту.

Найбільша кількість українців проживає в Польщі - понад 1,15 млн осіб. До Німеччини виїхали 780 тисяч біженців, за нею слідують Чехія, Італія та Іспанія.

Нагадаємо, що за добу до Україну повернулось на 1 тисячу осіб більше, аніж виїхало за кордон.