Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата у члени ЄС

У Європейському парламенті 8 червня рекомендували лідерам держав та урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

Європарламент також затвердив доповідь про вплив агресії Росії на спільну політику безпеки й оборони ЄС.

За відповідне рішення проголосували 438 європарламентарів, проти – 65 і ще 94 утрималися.

Зауважимо, що далі своє слово щодо кандидатства України мають сказати ще лідери Євросоюзу. Остаточно рішення про надання статусу кандидата у члени ЄС мають ухвалити 24 червня.

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Нагадаємо, напередодні голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер заявив: "Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, висловлених українською владою, і надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України".

Як заявляв президент Володимир Зеленський, Україна виконала всі умови для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

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