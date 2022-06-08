Україні потрібне лише чітке формулювання про статус кандидата у члени ЄС - Кулеба

Україна не буде сприймати жодних сурогатних версій чи альтернатив щодо статусу кандидатства нашой країни у члени Європейського Союзу.
Україні потрібне лише чітке формулювання про статус кандидата у члени ЄС.
Про це під час конференції повідомив МЗС України Дмитро Кулеба.
За його словами, Україну намагаються "підкупити" альтернативами. Але потрібно боротися і долати скептицизм з боку тих країн, які пропонують інші варіанти щодо статусу кандидата в членство ЄС.
“Ми вже давно граємо в цю гру і знаємо, як вона працює. Україна заслужила статус кандидата і відповідає критеріям для його отримання. Це стосується не тільки уряду, а і громадянського суспільства. Понад 200 неурядових організацій підписали відкрите звернення до іноземних урядів про те, що Україні наприкінці червня цього року потрібно надати статус кандидата на членство в ЄС”, - наголосив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що Лаврова ледве не "вбило" запитання журналіста про вкрадене окупантами зерно в Україні.
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