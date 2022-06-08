Армія РФ завдала авіаудару по Бахмуту: прилетіло у школу і адмінбудівлю

Армія РФ завдала авіаудару по Бахмуту: прилетіло у школу і адмінбудівлю

Зранку 8 червня окупанти держави-терористки Росії обстріляли місто Бахмут на Донеччині.

Російські снаряди вдарили по місцевому навчальному закладу та адмінбудівлі. До слова, у її приміщенні перебували люди.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Внаслідок ворожого авіаудару школу зруйновано повністю. До повномасштабного вторгнення Росії до України, 24 лютого, в ній навчалося 400 дітей.

Наразі на місці атаки російської армії працюють поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Слідчі спільно з СБУ задокументували воєнний злочин Росії за статтею "порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося, за добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків і об'єктів інфраструктури. Поліцейські зафіксували 11 ударів ворога. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів і поранили мирних жителів.

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