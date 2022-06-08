Статус кандидата в Євросоюз і нова зброя: Європарламент підготував рекомендації щодо України

У Європейському парламенті у середу, 8 червня, готуються рекомендувати главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ та закупити зброю для ЗСУ, щоб протистояти російській агресії.

Голова комітету Європейського парламенту із закордонних справ Девід Макалістер виклав низку рекомендацій для учасників саміту ЄС, який відбудеться 23-24 червня та на якому будуть обговорювати заявку України на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на його виступ під час пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі у вівторок, 7 червня.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, висловлених українською владою, і надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", - заявив він.

Також Макалістер рекомендував налагодити механізм санкцій проти РФ.

Рекомендації для допомоги Україні в її протистоянні російській агресії складаються, зокрема, із таких пунктів:

швидка імплементація стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних можливостей сил швидкого розгортання ЄС;

перегляд і напрямок місій і операцій ЄС в рамках Спільної політики з безпеки і оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема для надання належної підтримки урядам України та Молдови;

швидке завершення роботи над третьою спільною декларацією ЄС-НАТО, узгодження положень стратегічного компаса ЄС і нової Стратегічної концепції НАТО для забезпечення їх взаємного доповнення;

перегляд європейської політики сусідства з метою глибокої оцінки впливу російської агресивної війни проти України на співпрацю в рамках Східного партнерства та посилення політики розширення ЄС;

активне приєднання Європарламенту до належної імплементації Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СFSP) і загальної політики з безпеки і оборони (CSDP), включаючи імплементацію стратегічного компаса ЄС і Європейського фонду миру;

забезпечення спільної політики з безпеки та оборони ЄС належними фінансовими ресурсами з метою підвищення її ефективності та надійності.

За словами Макалістера, проблеми, що виникли внаслідок агресивної війни Росії проти України, виходять далеко за межі трагічної ситуації, яка розгортається в регіоні, оскільки перед викликом постала вся Європа.

Також читайте Альтернативи нашому членству в ЄС немає - Зеленський

Спільна доповідь Комітету закордонних справ і підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту буде винесена на голосування під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі в середу, 8 червня, в другій половині дня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський очікує, що у червні з'явиться історичне рішення про надання Україні для статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Європарламент ухвалив резолюцію щодо ембарго на російські енергоносії

Читайте також: