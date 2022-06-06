Альтернативи нашому членству в ЄС немає - Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський запевнив, що Україна не розглядає альтернативи щодо майбутнього членства в ЄС.

Він наголосив, що в Євросоюзі Україні не пропонували жодних альтернатив.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.

"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", - сказав він.

Також Зеленський прокоментував оборонний союз з Британією і наголосив, що це - не альтернатива ЄС. Він пояснив, що це - один із кроків для гарантій безпеки Україні.

"Розмови з Великою Британією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше італійське видання Corriere Della Sera повідомило, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон працює над ідеєю створення нового міжнародного альянсу, який протистоятиме РФ та який нібито може стати альтернативою ЄС. За даними ЗМІ, Джонсон запропонував президентові Володимирові Зеленському, щоб Україна теж долучилася до цього альянсу.

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