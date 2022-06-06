Забирають до армії навіть інвалідів: мати окупанта з РФ побідкалась на втрати в Україні

Мати окупанта побідкалась, що до російської армії забирають навіть людей з обмеженими можливостями.
Вона зазначила, що у російській армії великі втрати, а тому серед військових немає ротації.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Вона розповідає, що від 15-ї бригади окупаційної армії залишилось тільки 20% відсотків, а від 31-ї бригади - до ста окупантів. Вона також наголосила, що ротацію обіцяли провести 23 травня, проте цього так і не сталося.
"Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були", - сказала мати окупанта.
Росіянка розповідає сину, що нібито командири окупаційної армії самі здають позиції російських військових.
Нагадаємо, у Запорізькій області українські захисники поколошматили окупантів. В результаті чимало з них було ліквідовано.
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