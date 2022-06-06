Астрономи назвали найхолодніше місце у Сонячній системі

Найхолоднішим місцем Землі є східна частина Землі Королеви Мод в Антарктиді. Тут у деяких віддалених районах температура може опускатися до мінус 92°C. Однак за межами нашої планети є місця, порівняно з якими Земля Королеви Мод може здатися неймовірно теплим місцем.

Дослідники кажуть, що найхолодніше місце в нашій планетарній системі не бачило світла Сонця мільярди років.

Про це пише Grunge.

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Під час недавнього дослідження вчені С. Бірн та П. О'Браєн з Університету Арізони з'ясували, що "постійно затінені регіони" (PSR) на Місяці є одними з найхолодніших місць у Сонячній системі. Водночас ці галузі були вкриті сонячним теплом протягом мільярдів років.

Єдиний регіон, який перевершує цей надмірний холод, — загадкова хмара Оорта — величезна віддалена ділянка, яку NASA описує як сферичну ділянку, що складається з крижаних шматків космічного сміття розміром з гору. За даними вчених, температура поверхні становить приблизно -268°C.

Проте інструментально існування хмари Оорта поки що не підтверджено, хоча багато непрямих фактів свідчить про її існування.

Нагадаємо, раніше вчені за допомогою нейромережі ExoMiner відкрили 301 екзопланету. Вони поповнили список із 4569 планет, що обертаються навколо далеких зірок, і вже були відомі вченим.

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