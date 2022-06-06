Посунула Світоліну: в Україні дебютувала нова перша ракетка

Від 6 червня першою ракеткою України тепер є Ангеліна Калініна.

Це стало можливим після того, як WTA оновила свій рейтинг.

Згідно з ним, 25-річна Калініна розташувалася на 35-й сходинці , посунувши багаторічного лідера українського тенісу - Еліну Світоліну (№37 WTA), яка незмінно була першою тенісисткою України від 2013 року. Наразі Калініна має в своєму активі 1 347 очок. Світоліна ж має 1 324 бали. Прогрес Ангеліни в рейтингу складає одну позицію.

Зазначимо, що Еліна не проводить матчі від 24 березня. Раніше повідомлялося, що перша ракетка України вагітна. Світоліна та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс в Instagram назвали стать майбутньої дитини.

Що стосується Калініної, то вона нещодавно зуміла дійти до другого кола Roland Garros.

У січні Калініна дебютувала у топ-50 світового рейтингу. У першу сотню українка пробилася минулого року.

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