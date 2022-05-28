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​​"Я чув багато, але вірю у факти": Зеленський про вступ України до ЄС

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​​"Я чув багато, але вірю у факти": Зеленський про вступ України до ЄС

Фото: Pexels

Володимир Зеленський прокоментував шлях до Євросоюзу та висловлювання деяких політиків, що це – неможливо.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має всі шанси щодо швидкого вступу до Євросоюзу. 

Зокрема, він наголосив, що попри негативні висловлювання деяких політиків, більшість європейських країн та європейців підтримують Україну.

Про це він розказав у інтерв’ю проекту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

"Я чув про окупацію України Путіним за три дні. Чув це від багатьох представників країн ЄС. І не лише ЄС. І було багато телефонних дзвінків, що за три дні вас вб'ють. Чув багато, що треба евакуювати родину з Києва. Чув, що ти маєш зробити це, ти сильний, але маєш бути не в Україні. Я чув багато, але вірю у факти – у факт, що ми зараз спілкуємося в Києві", - наголосив президент.

Нагадаємо, дві країни виступили проти прискореного вступу України до Європейського союзу.

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