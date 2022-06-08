Jerry Heil розповіла, як допомагає українцям під час війни

Jerry Heil розповіла, як допомагає українцям під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення відома співачка та блогерка Jerry Heil поїхала за кордон, де активно дає благодійні концерти.

Виконавиця постійно переказує зароблені кошти до різних благодійних фондів.

Співачка говорить, що вже й перестала рахувати суми, які перевела на допомогу українців. Разом з тим, вона допомагає відправляти гуманітарну допомогу до українських селищ та міст, які постраждали від війни. Яна говорить, що не так давно вдалося відправити гуманітарну допомогу до українського селища Марс.

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"Я й амбасадор фонду I`m not alone, який базується у Львові. Разом ми відправили гуманітарну місію до містечка Марс, яке розташоване на кордоні у Чернігівській області. Допомагаємо в рамках туру "Доброго вечора ми з України", допомагаємо фонду Ігоря Ласточкіна, який допомагає нашим бійцям, і фонду Маші Єфросиніної, яка займається благоустроєм наших жінок", - розповіла артистка в ефірі телемарафону.

Разом з тим, зірка виступає разом з реперкою alyona alyona для українських біженців.

Jerry Hei та alyona alyona

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