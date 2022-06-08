Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Jerry Heil розповіла, як допомагає українцям під час війни

Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Jerry Heil розповіла, як допомагає українцям під час війни

Jerry Hei

Від початку повномасштабного вторгнення відома співачка та блогерка Jerry Heil поїхала за кордон, де активно дає благодійні концерти.

Виконавиця постійно переказує зароблені кошти до різних благодійних фондів.

Співачка говорить, що вже й перестала рахувати суми, які перевела на допомогу українців. Разом з тим, вона допомагає відправляти гуманітарну допомогу до українських селищ та міст, які постраждали від війни. Яна говорить, що не так давно вдалося відправити гуманітарну допомогу до українського селища Марс.

Jerry Heil розповіла про нову пісню "Оксано, добрий ранок" і місію на Марс

Jerry Heil розповіла про нову пісню "Оксано, добрий ранок" і місію на Марс

"Я й амбасадор фонду I`m not alone, який базується у Львові. Разом ми відправили гуманітарну місію до містечка Марс, яке розташоване на кордоні у Чернігівській області. Допомагаємо в рамках туру "Доброго вечора ми з України", допомагаємо фонду Ігоря Ласточкіна, який допомагає нашим бійцям, і фонду Маші Єфросиніної, яка займається благоустроєм наших жінок", - розповіла артистка в ефірі телемарафону.

Разом з тим, зірка виступає разом з реперкою alyona alyona для українських біженців.

Jerry Hei та alyona alyona / ©
Jerry Hei та alyona alyona

Читайте також:

Наступна публікація