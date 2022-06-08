Окупанти обстріляли кілька громад у Сумській області

Окупанти країни-терористки Росії продовжують обстрілювати Сумську область.
Росіяни обстріляли кілька громад у регіоні. Загарбники застосовували міномети та кулемети.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Після 11:00 окупанти з мінометів обстріляли Есманську громаду. Було зафіксовано близько десяти прильотів. З мінометів та крупнокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по територіях Хотінської та Юнаківської громад. Працювали
У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйноване приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили 2015-го для тримання незаконних мігрантів. Під час війни його не використовували.
Близько 15:00 зафіксували шість "прильотів". Мінометний вогонь поцілив по території Середино-Будської громади. Крім того, прослуховувалися кулеметні черги. Постраждала господарська цивільна споруда.
Після 16:00 російські літаки завдали двох авіаударів по Краснопільській громаді. Поранення отримала одна людина. Крім того, знищено автомобіль.
Нагадаємо, в Міноборони повідомляли, що наразі Україні не вистачає важкого озброєння, аби отримати перемогу над армією країни-агресорки Росії. Усі в країні працюють над тим, щоб зброя на фронті з'явилася якнайшвидше.
Читайте також:
- У Маріуполі разом з чоловіком та двома доньками загинула керівниця "Служби у справах дітей"
- Як в Україні найближчим часом відбуватиметься мобілізація: пояснення від ЗСУ
- Окупанти посилюють позиції на кількох напрямках: готуються до атак ЗСУ