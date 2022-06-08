В Міноборони розповіли, що ЗСУ потрібно для перемоги

В Міноборони розповіли, що ЗСУ потрібно для перемоги

Наразі Україні не вистачає важкого озброєння, аби отримати перемогу над армією країни-агресорки Росії.

Усі в країні працюють над тим, щоб зброя на фронті з'явилася якнайшвидше. Про потреби армії повідомляють і президент Володимир Зеленський, і його Офіс, і Міністерство оборони.

Про це заступницю міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"В української армії є професіоналізм, є мотивація, але нам дійсно не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти ворога - армію РФ", - заявила заступниця міністра.

За словами Маляр, Україна веде потужну кампанію на всіх можливих рівнях, щоб швидже отримати озброєння, яке армії необхідне вже зараз.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації все ще має перевагу у важкій артилерії на Донбасі. Деякі західні партнери України мають враження, що зі зброєю все більш-менш нормально. Втім, насправді це не зовсім так, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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