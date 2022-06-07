Чи потрібно ще мобілізувати чоловіків в Україні - Арестович розповів

Дискусія щодо виїзду українських чоловіків за кордон триває. Вони можуть серйозно підтримати економіку, яка просіла за час війни.

В Україні наразі кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.

Про це 7 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним і зазначив, що є прихильником диференційованого підходу до мобілізації.

"Ми тримаємо людей, але особливо озброїти їх нічим. Куди ж там нових призивати – хіба що за окремими спеціальностями. Ті, хто працюють за кордоном можуть підтримувати свої родини. Ті ж моряки 4 мільярди доларів відправили в Україну за минулий рік. Це дуже серйозна допомога економці, яка наполовину просіла в результаті війни. Знову ж питання – навіщо людей тримати і хто за це "багатство" платитиме? Зрозуміло, що Захід нас підтримує зараз макроекономічно, але скільки це триватиме – велике питання", – сказав Арестович.

Він зазначив, якщо моряк, приміром, голова родини, може поїхати і підтримувати свою родину, то і він зайнятий і родині добре – чому б і ні. І багато інших спеціальностей.

"Я прихильник диференційованої мобілізації. Просто коли були перші дні війни, і ніхто не знав, чим би це закінчилося, потрібні були всі, готовність оборонятися. Питання стояло про виживання країни. Зараз воно, до речі, також стоїть, просто трохи розтягнуто, пролонговано. Це не критична фаза цього питання, коли незрозуміло, будемо ми завтра чи ні. І можна вже запускати диференційований підхід", – вважає радник ОП.

Арестович додав: "Треба зважаючи на професійну придатність, на мотивацію відбирати людей, відправляти їх по спеціальностям. Воєнкомати перебувають у важкій ситуації – коли за день до 500 заявок треба опрацювати, зі всіма скаргами, потребами, медкомісіями і т.д. Вони просто фізично не розраховані на таку кількість людей. І тому "перегини" на місцях бувають".

Нагадаємо, раніше головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко розповів, чи вручають зараз у регіоні повістки на вулиці та блокпостах.

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