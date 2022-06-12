Ердоган планує провести нові перемовини із Зеленським та Путіним: про що говоритимуть

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Головною темою перемовин з двома президентами буде питання розблокування морського експорту українського зерна.
Про це турецький лідер повідомив під час розмови з турецькими студентами у Відні, пише турецьке видання Hurriyet.
"Переговори продовжуються. Минулої ночі у нас були розмови з деякими відповідальними людьми. Наступного тижня ми обговоримо те, які кроки ми можемо вжити під час переговорів з Зеленським та Путіним", - розповів Ердоган.
Варто зазначити, у Міністерстві закордонних справ повідомили, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна, які проходять через Польщу та Румунію.
Зауважимо, через дії РФ, яка блокує українські порти, глобальна продовольча безпека - під загрозою. У світі спостерігається масовий дефіцит та різке зростання цін на продукт.
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