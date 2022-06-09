"Цезарі" в роботі: артилеристи ЗСУ опанували установку "Caesar" (фото)

САУ "Цезар" - самохідна артилерійська установка, яка використовує 155-мм калібр та розроблена у Франції фірмою Nexter.

Українські воїни-артилеристи успішно опанували САУ на колісному шасі "Caesar", французького виробництва та вже ефективно нищать російських окупантів.

Про це повідомило у Міністерстві оборони України.

"Caesar" - це 155-мм самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління ворога. Їх знищення знижує наступальний потенціал противника", - зазначили у Генштабі.

САУ "Caesar" оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569).

Також є система кондиціонування повітря.

Основними перевагами цієї французької самохідної артустановки можна назвати:

велику дальність стрільби;

низькі витрати під час експлуатації.

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