Американська гаубиця M777: основні характеристики, опис

Збройні Сили України вже отримали американські гаубиці М777 та навіть почали використовувати їх проти окупантів в східних областях. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про американську гаубицю М777, її характеристики та особливості.

9 травня 2022 року в Мережі з'явилося перше відео використання ЗСУ американської гаубиці М777, яке було опубліковане головним редактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим. Нагадаємо, що ще всередині квітня в The New York Times написали про плани Пентагону розпочати підготовку українських військових як конструкторів для нової зброї. Підготовка проходила в одній з країн ООН біля кордону з Україною.

Гаубиця М777: історія створення

Ця зброя була розроблена американським підрозділом британського концерну BAE System, який і займається виготовленням гаубиць. Гармату розробляли як ультралегку польову гаубицю з використанням компонентів з титану. Саме тому М777 легша за свою попередницю (М198) на цілих 42%. Цікаво, що її можна без проблем транспортувати гелікоптером.

Гаубиця М777 на 42% легша за свою попередницю, а тому її можна транспортувати гелікоптером / Фото: commons.wikimedia.org

На озброєння гаубиця М777 встала 2005 року та з того часу вже встигла отримати два оновлення. Насамперед вони стосувалися навігації, системи керування вогнем, зв'язку та програмного забезпечення. Гаубиці М777 використовують в Саудівській Аравії, Канаді, Австралії, Індії, Колумбії. Звичайно найбільша кількість гармат - 1000 одиниць - стоїть на озброєнні армії і Корпусу морської піхоти США. Всі вони свого часу отримали оновлення до версії М777А2.

Тактико-технічні характеристики

Вага: 4200 кг;

4200 кг; Довжина: в похідному положенні - 9,5 м, в бойовому положенні - 10,7 метрів;

в похідному положенні - 9,5 м, в бойовому положенні - 10,7 метрів; Довжина ствола: 5,08 метрів;

5,08 метрів; Обслуговування: 7+1 особа

7+1 особа Далекобійність: максимальна спеціальними снарядами - 30+ км, максимальна звичайними снарядами - 24,7 км;

максимальна спеціальними снарядами - 30+ км, максимальна звичайними снарядами - 24,7 км; Розгортання: за три хвилини;

за три хвилини; Згортання: за дві хвилини;

за дві хвилини; Скорострільність: інтенсивна - 5 пострілів за хвилину (протягом 2-х хвилин), стандартна - 2 постріли за хвилину;

інтенсивна - 5 пострілів за хвилину (протягом 2-х хвилин), стандартна - 2 постріли за хвилину; Траверс (для перевезення): 400 м ліворуч і праворуч;

400 м ліворуч і праворуч; Буксирування: максимальна - 88 км/год, по пересічній місцевості - 24 км/год;

максимальна - 88 км/год, по пересічній місцевості - 24 км/год; Транспорт: літаки - C130, C141, C17, C5 , Ан-124, гелікоптери - CH53E, CH47D, MV22 та тягачі - MTVR, FMTV, M800 та M900 5-тонні вантажівки.

Гаубиця М777 відрізняється цифровою системою управління вогнем, яка є аналогічною системам управління вогнем у САУ (наприклад, САУ М109А6 Paladin). Вона визначає місце знаходження гаубиці і обчислювати параметри для того, щоб гармата могла швидко навестися на ціль.

Гаубиця М777 в російсько-українській війні

21 квітня Пентагоном було погоджено передавання 72 гаубиць як допомогу для України в війні з РФ. А вже 25 квітня 2022 року міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Києва заявив, що 18 американських гаубиць М777 вже передані ЗСУ, а ще 7 готуються до передачі.

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