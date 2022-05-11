Американська гаубиця M777: основні характеристики, опис

Збройні Сили України вже отримали американські гаубиці М777 та навіть почали використовувати їх проти окупантів в східних областях. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про американську гаубицю М777, її характеристики та особливості.
9 травня 2022 року в Мережі з'явилося перше відео використання ЗСУ американської гаубиці М777, яке було опубліковане головним редактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим. Нагадаємо, що ще всередині квітня в The New York Times написали про плани Пентагону розпочати підготовку українських військових як конструкторів для нової зброї. Підготовка проходила в одній з країн ООН біля кордону з Україною.
Гаубиця М777: історія створення
Ця зброя була розроблена американським підрозділом британського концерну BAE System, який і займається виготовленням гаубиць. Гармату розробляли як ультралегку польову гаубицю з використанням компонентів з титану. Саме тому М777 легша за свою попередницю (М198) на цілих 42%. Цікаво, що її можна без проблем транспортувати гелікоптером.
На озброєння гаубиця М777 встала 2005 року та з того часу вже встигла отримати два оновлення. Насамперед вони стосувалися навігації, системи керування вогнем, зв'язку та програмного забезпечення. Гаубиці М777 використовують в Саудівській Аравії, Канаді, Австралії, Індії, Колумбії. Звичайно найбільша кількість гармат - 1000 одиниць - стоїть на озброєнні армії і Корпусу морської піхоти США. Всі вони свого часу отримали оновлення до версії М777А2.
Тактико-технічні характеристики
- Вага: 4200 кг;
- Довжина: в похідному положенні - 9,5 м, в бойовому положенні - 10,7 метрів;
- Довжина ствола: 5,08 метрів;
- Обслуговування: 7+1 особа
- Далекобійність: максимальна спеціальними снарядами - 30+ км, максимальна звичайними снарядами - 24,7 км;
- Розгортання: за три хвилини;
- Згортання: за дві хвилини;
- Скорострільність: інтенсивна - 5 пострілів за хвилину (протягом 2-х хвилин), стандартна - 2 постріли за хвилину;
- Траверс (для перевезення): 400 м ліворуч і праворуч;
- Буксирування: максимальна - 88 км/год, по пересічній місцевості - 24 км/год;
- Транспорт: літаки - C130, C141, C17, C5 , Ан-124, гелікоптери - CH53E, CH47D, MV22 та тягачі - MTVR, FMTV, M800 та M900 5-тонні вантажівки.
Гаубиця М777 відрізняється цифровою системою управління вогнем, яка є аналогічною системам управління вогнем у САУ (наприклад, САУ М109А6 Paladin). Вона визначає місце знаходження гаубиці і обчислювати параметри для того, щоб гармата могла швидко навестися на ціль.
Гаубиця М777 в російсько-українській війні
21 квітня Пентагоном було погоджено передавання 72 гаубиць як допомогу для України в війні з РФ. А вже 25 квітня 2022 року міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Києва заявив, що 18 американських гаубиць М777 вже передані ЗСУ, а ще 7 готуються до передачі.
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