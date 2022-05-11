Американская гаубица M777: основные характеристики

Вооруженные Силы Украины уже получили американские гаубицы М777 и стали использовать их против оккупантов в восточных областях. Читайте в материале ТСН.ua, что известно об американской гаубице М777, ее характеристиках и особенностях.

9 мая 2022 года в Сети появилось первое видео использования ВСУ американской гаубицы М777, опубликованное главным редактором "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым. Напомним, что еще в середине апреля в The New York Times написали о планах Пентагона начать подготовку украинских военных как конструкторов для нового оружия. Подготовка проходила в одной из стран ООН у границы с Украиной.

Гаубица М777: история создания

Это оружие было разработано американским подразделением британского концерна BAE System, которое и занимается изготовлением гаубиц. Пушка разрабатывалась как ультралегкая полевая гаубица с использованием компонентов из титана. Именно поэтому М777 легче своей предшественницы (М198) на целых 42%. Интересно, что ее можно без проблем транспортировать вертолетом.

Гаубица М777 на 42% легче своей предшественницы, а потому ее можно транспортировать вертолетом / Фото: commons.wikimedia.org

На вооружение гаубица М777 встала в 2005 году и с этого времени уже успела получить два обновления. В первую очередь, они касались навигации, системы управления огнем, связи и программного обеспечения. Гаубицы М777 используются в Саудовской Аравии, Канаде, Австралии, Индии, Колумбии. Конечно самое большое количество орудий – 1000 единиц – стоит на вооружении армии и Корпуса морской пехоты США. Все они в свое время получили обновление до версии М777А2.

Тактико-технические характеристики

Вес: 4200 кг;

4200 кг; Длина: в походном положении – 9,5 м, в боевом положении – 10,7 метров;

в походном положении – 9,5 м, в боевом положении – 10,7 метров; Длина ствола: 5,08 м;

5,08 м; Обслуживание: 7+1 человек

7+1 человек Дальнобойность: максимальная специальными снарядами – 30+ км, максимальная обычными снарядами – 24,7 км;

максимальная специальными снарядами – 30+ км, максимальная обычными снарядами – 24,7 км; Развертывание: за три минуты;

за три минуты; Свертывание: через две минуты;

через две минуты; Скорострельность: интенсивная – 5 выстрелов в минуту (в течение 2-х минут), стандартная – 2 выстрела в минуту;

интенсивная – 5 выстрелов в минуту (в течение 2-х минут), стандартная – 2 выстрела в минуту; Траверс (для перевозки): 400 м слева и справа;

400 м слева и справа; Буксировка: максимальная – 88 км/ч, по средней местности – 24 км/ч;

максимальная – 88 км/ч, по средней местности – 24 км/ч; Транспорт: самолеты — C130, C141, C17, C5, Ан-124, вертолеты — CH53E, CH47D, MV22 и тягачи — MTVR, FMTV, M800 и M900 5-тонные грузовики.

Гаубица М777 отличается цифровой системой управления огнем, аналогичной системам управления огнем в САУ (например, САУ М109А6 Paladin). Она определяет место нахождения гаубицы и вычисляет параметры для того, чтобы пушка могла быстро навестись на цель.

Гаубица М777 в русско-украинской войне

21 апреля Пентагоном была согласована передача 72 гаубиц в качестве помощи для Украины в войне с РФ. А уже 25 апреля 2022 года министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев заявил, что 18 американских гаубиц М777 уже переданы ВСУ, а еще 7 готовятся к передаче.

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