Американская гаубица M777: основные характеристики

Вооруженные Силы Украины уже получили американские гаубицы М777 и стали использовать их против оккупантов в восточных областях. Читайте в материале ТСН.ua, что известно об американской гаубице М777, ее характеристиках и особенностях.
9 мая 2022 года в Сети появилось первое видео использования ВСУ американской гаубицы М777, опубликованное главным редактором "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым. Напомним, что еще в середине апреля в The New York Times написали о планах Пентагона начать подготовку украинских военных как конструкторов для нового оружия. Подготовка проходила в одной из стран ООН у границы с Украиной.
Гаубица М777: история создания
Это оружие было разработано американским подразделением британского концерна BAE System, которое и занимается изготовлением гаубиц. Пушка разрабатывалась как ультралегкая полевая гаубица с использованием компонентов из титана. Именно поэтому М777 легче своей предшественницы (М198) на целых 42%. Интересно, что ее можно без проблем транспортировать вертолетом.
На вооружение гаубица М777 встала в 2005 году и с этого времени уже успела получить два обновления. В первую очередь, они касались навигации, системы управления огнем, связи и программного обеспечения. Гаубицы М777 используются в Саудовской Аравии, Канаде, Австралии, Индии, Колумбии. Конечно самое большое количество орудий – 1000 единиц – стоит на вооружении армии и Корпуса морской пехоты США. Все они в свое время получили обновление до версии М777А2.
Тактико-технические характеристики
- Вес: 4200 кг;
- Длина: в походном положении – 9,5 м, в боевом положении – 10,7 метров;
- Длина ствола: 5,08 м;
- Обслуживание: 7+1 человек
- Дальнобойность: максимальная специальными снарядами – 30+ км, максимальная обычными снарядами – 24,7 км;
- Развертывание: за три минуты;
- Свертывание: через две минуты;
- Скорострельность: интенсивная – 5 выстрелов в минуту (в течение 2-х минут), стандартная – 2 выстрела в минуту;
- Траверс (для перевозки): 400 м слева и справа;
- Буксировка: максимальная – 88 км/ч, по средней местности – 24 км/ч;
- Транспорт: самолеты — C130, C141, C17, C5, Ан-124, вертолеты — CH53E, CH47D, MV22 и тягачи — MTVR, FMTV, M800 и M900 5-тонные грузовики.
Гаубица М777 отличается цифровой системой управления огнем, аналогичной системам управления огнем в САУ (например, САУ М109А6 Paladin). Она определяет место нахождения гаубицы и вычисляет параметры для того, чтобы пушка могла быстро навестись на цель.
Гаубица М777 в русско-украинской войне
21 апреля Пентагоном была согласована передача 72 гаубиц в качестве помощи для Украины в войне с РФ. А уже 25 апреля 2022 года министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев заявил, что 18 американских гаубиц М777 уже переданы ВСУ, а еще 7 готовятся к передаче.
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