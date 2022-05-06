САУ DITA с беспилотной башней: основные характеристики артустановки

САУ DITA представили только в прошлом году. Эта самоходная артустановка отличается автоматическим режимом стрельбы, бронированной кабиной, системой самодиагностики и беспилотной башней. Какие еще характеристики САУ DITA впечатляют – читайте в материале ТСН.ua.

Как сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники, Минобороны Украины ведет переговоры по приобретению у частной компании Excalibur Army для ВСУ новейшей САУ DITA с "натовским" калибром 155 мм. Напомним, что впервые самоходная артустановка была показана широкой публике в феврале 2021 года во время выставки IDEX-2021.

Что известно о САУ DITA

Самоходная артустановка DITA отличается автоматизацией и высокой дальностью стрельбы, благодаря чему может стать для Вооруженных Сил Украины достаточно эффективным средством в контрбатарейной борьбе с оккупантами. Также она может выступать в качестве "артиллерийского спецназа" вместе с другими САУ.

Если сравнивать САУ DITA с новейшими русскими артустановками САУ 2С19М2 "МСТА-С" и буксированной "МСТА-В", имеющими дальность стрельбы не более 28 км, сразу видно, что она способна уничтожать вражескую артиллерию, находясь вне зоны ее досягаемости.

Еще одной особенностью САУ DITA можно назвать автоматизацию всех процессов, позволяющую управлять ею с помощью двух человек. Беспилотная башня имеет автоматическую подачу снарядов, а кабина экипажа – бронированная. Поэтому личный состав защищен практически от всех возможных угроз в поле боя.

А еще DITA снабжена цифровой системой управления огнем, системой управления боем и автоматизированной системой, благодаря которой предполагается опция выбора боеприпасов и контролируется их подача в казенную часть ствола. Самоходная артустановка получает целое указание от разведывательных дронов. Последнее положительно влияет на ее характеристики скорострельности: постоянный темп стрельбы составляет 5 снарядов в минуту, а начальный – 6 снарядов в минуту. После выполнения огневой задачи САУ покидает позицию всего за 45 секунд.

Благодаря вспомогательному бортовому генератору электроэнергии вести стрельбу можно практически бесперебойно. Он же позволяет вести огонь даже в том случае, когда двигатель не работает.

Самоходная артустановка DITA получила систему кондиционирования воздуха, систему самодиагностики и встроенную защиту от применения оружия массового поражения. А еще, как отмечают в компании Excalibur Army, от своей предшественницы САУ DITA отличается отличной проходимостью по рядовой местности.

Основные тактико-технические характеристики

САУ DITA: характеристики / defence-ua.com

Полная длина: 13,02 м;

13,02 м; Высота: 3,12 м;

3,12 м; Ширина: 3,1 м;

3,1 м; Вес: 29 тонн;

29 тонн; Экипаж: 2 человека;

2 человека; Боекомплект: 155-мм гаубица (45 калибров длина ствола);

155-мм гаубица (45 калибров длина ствола); Максимальная скорость: по средней местности – 25 км/ч, по шоссе – 90 км/ч;

по средней местности – 25 км/ч, по шоссе – 90 км/ч; Дальность стрельбы: 39000 м;

39000 м; Зарядка: автомат;

автомат; Быстрострельность: 5-6 выстрелов/минуту;

5-6 выстрелов/минуту; Боекомплект в конвейерах: 40 снарядов;

40 снарядов; : TATRA T3C-928-90, мощностью 300 кВт;

TATRA T3C-928-90, мощностью 300 кВт; Глубина брода: 1,2м.

САУ DITA / defence-ua.com

Благодаря подсистемам автоматического наведения пушки и выбора типа боеприпаса значительно сократилось время, необходимое для выполнения боевого задания. В то же время при необходимости (например, аварийная ситуация) возможна также и ручная зарядка и наведение пушки. Прицеливаться дополнительно можно с помощью механической панорамы, установленной на месте оператора.