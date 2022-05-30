Росія краде "криваве" українське зерно: у Зеленського розповіли, що робитимуть з мародерами

Росія краде "криваве" українське зерно: у Зеленського розповіли, що робитимуть з мародерами

Російська Федерація продовжує вивозити з окупованих українських територій зерно до Сирії.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що кожен моряк, який бере участь у російській схемі і допомагає реалізовувати зерно, буде ідентифікований і поданий в міжнародний розшук.

Про це радник ОП написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Росія продовжує вивозити в Сирію криваве українське зерно. Кожен моряк, який бере участь у російській схеми і допомагає реалізовувати майно, набуте злочинним шляхом, буде ідентифікований і поданий в міжнародний розшук. У кожному порту світу мародерів очікуватиме Інтерпол з ордером на арешт", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що з Маріупольського порту окупанти хочуть вивезти залізницею зерно та металопрокат.

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