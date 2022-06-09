"На нашу долю теж випало повертати": Путін порівняв себе з Петром I

"На нашу долю теж випало повертати": Путін порівняв себе з Петром I

Президент Росії Володимир Путін заявив, що мета держави зараз – "повернення" територій. Голова Кремля також порівняв події 2022 року з часами Петра I.

Водночас російський диктатор не згадав у цьому контексті війну проти України.

Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ 9 червня.

"Те, що нам доводиться захищати себе, боротися за це, то це очевидна річ. Ось зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. Майже нічого не змінилося. Дивно! Якось приходиш до цього розуміння. Петро I Північну війну 21 рік вів... Здавалося б там, воював зі Швецією, щось відторгав... Нічого не відторгав! Він повертав! Так і є!" – заявив Путін.

"Там, де Петербург заснований – він колись заклав нову столицю, жодна з країн Європи не визнавала цю територію за Росією, всі визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фіно-угорськими народами жили слов'яни, причому територія перебувала під контролем Російської держави. Те саме і в західному напрямку. Це стосується Нарви – його перших походів. Чого він поліз туди? Повертав. І зміцнював. Ось що робив", – додав президент РФ.

"Ну, зважаючи на все, на нашу долю теж, значить, випало повертати і зміцнювати", – резюмував він, широко посміхаючись.

Нагадаємо, за даними джерел в адміністрації президента РФ, у Кремлі готують об’єднання в окремий федеральний округ окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" та "ЛНР".

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