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Кінцева мета - вся Україна: Маляр повідомила про наміри Путіна

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Кінцева мета - вся Україна: Маляр повідомила про наміри Путіна

Скриншот з відео

А потім - західні країни.

Мета РФ у широкомасштабній війні - це повна руйнація України.

Про це під час єдиного телемарафону повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Так вона відповіла на запитання про заяву очільника Кремля Путіна, який, порівнявши себе із Петром І, заявив про те, що роль Росії полягає у поверненні територій, тобто він хоче окупувати значну територію українських земель шляхом проведення псевдореферендумів. 

"Не йдеться про якісь окремі області. Кінцева мета - це вся Україна. Якщо сьогодні ми не зупинемо Путіна, то наступною його метою будуть західні країни" - заявила Маляр.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів, ввечері 8 червня, у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці.

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