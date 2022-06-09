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Зеленський візьме участь у саміті країн НАТО: подробиці

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Зеленський візьме участь у саміті країн НАТО: подробиці

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України візьме участь у саміті країн-членів НАТО.

Засідання Альянсу відбудеться 28-30 червня 2022 року в Мадриді. 

Про це пише La Reppublica з посиланням на заступника генерального секретаря НАТО Мірчу Джоане.

Джоане заявив, що це буде незвичний саміт НАТО, оскільки участь у ньому візьмуть представники Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії. 

Також на саміті НАТО виступить президент України Володимир Зеленський. 

Подробиці про саміт НАТО у Мадриді наразі не розголошують. 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. 

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