Зеленський візьме участь у саміті країн НАТО: подробиці

Президент України візьме участь у саміті країн-членів НАТО.

Засідання Альянсу відбудеться 28-30 червня 2022 року в Мадриді.

Про це пише La Reppublica з посиланням на заступника генерального секретаря НАТО Мірчу Джоане.

Джоане заявив, що це буде незвичний саміт НАТО, оскільки участь у ньому візьмуть представники Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.

Також на саміті НАТО виступить президент України Володимир Зеленський.

Подробиці про саміт НАТО у Мадриді наразі не розголошують.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

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