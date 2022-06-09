Зеленський візьме участь у саміті країн НАТО: подробиці

Президент України візьме участь у саміті країн-членів НАТО.
Засідання Альянсу відбудеться 28-30 червня 2022 року в Мадриді.
Про це пише La Reppublica з посиланням на заступника генерального секретаря НАТО Мірчу Джоане.
Джоане заявив, що це буде незвичний саміт НАТО, оскільки участь у ньому візьмуть представники Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.
Також на саміті НАТО виступить президент України Володимир Зеленський.
Подробиці про саміт НАТО у Мадриді наразі не розголошують.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
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