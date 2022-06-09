Як зареєструватися на мультитест

Як зареєструватися на мультитест: інструкція для випускника

Як зареєструватися на мультитест: інструкція для випускника

Абітурієнти, які не встигли до 19 квітня зареєструватися для участі у Національному мультипредметному тесті, зможуть це зробити від 10 до 20 червня.

Як зареєструватися на мультитест повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як взяти участь у тесті

Щоб узяти участь у Національному мультипредметному тесті (НМТ) потрібно:

Від 10 до 20 червня створити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися" на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. В картці потрібно уважно заповнити поля: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію, номер паспортного документа та мобільний телефон. Реєстраційну картку роздрукувати. Сформувати пакет документів з видрукованої реєстраційної картки, заповненої від руки заяви про участь у тестуванні з вклеєними фото для документів розміром 3×4, копії паспорта, документа про повну загальну середню освіту (за потреби додати медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО за формою № 086-3/о) Надіслати документи до того регіонального центру оцінювання якості освіти, який зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою. Якщо немає можливості надіслати поштою, то документи можна надіслати на електронну адресу регіонального центру. У темі листа слід вказати своє прізвище та зазначити, що надсилаються реєстраційні документи. Щоб дізнатися логін і пароль (це можна зробити починаючи з 25 червня) потрібно правильно вести свої дані на спеціальному сервісі "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022". На інформаційній сторінці від 8 до 18 липня підтвердити бажання взяти участь у національному мультимедійному тесту та вибрати населений пункт для проходження тестування. Від 1 до 10 серпня слід уточнити назву населеного пункту. До 12 серпня потрібно отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру і датою та часом початку тестування.

Вступники, які під час основного періоду реєстрації сформували реєстраційні картки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, але до 7 червня не змогли підтвердити своєї участі в національному мультимедійному тесті, повторно не реєструються.

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