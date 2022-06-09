В ЄС є три основні країни, які поки не хочуть давати Україні статус кандидата - Стефанішина

В ЄС є три основні країни, які поки не хочуть давати Україні статус кандидата - Стефанішина

В ЄС є сім країн, які говорять про інші формати, а не статус кандидата, а три з них взагалі виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство.

Про це повідомила віце- прем'єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя, передає Deutsche Welle.

"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські і не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій. Але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати "зелене світло" для України" - заявила вона.

Водночас називати ці країни Стефанішина не стала, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати".

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Йдеться про саміт 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата для України. "Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні"", - зауважила віце- прем'єрка з євроінтеграції.

Нагадаємо, рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня. 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС.

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