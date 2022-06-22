У Харкові чоловік побив перехожого нунчаками

У Харкові судитимуть чоловіка, який причіпився на вулиці до перехожого і побив його нунчаками.

Зловмиснику повідомлено про підозру.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Харківської області.

Інцидент стався у Харкові. Кілька чоловіків почали "чіплятися" до випадкового перехожого.

Під час сварки один із зловмисників вдарив незнайомця по голові нунчаками.

Постраждалий звернувся до поліції.

Правоохоронці розшукали зловмисника. Ним вияиввся 20-річний чоловік. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.



"Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 20 червня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб", - повідомили у пресслужбі поліції.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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