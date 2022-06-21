У Дніпрі хлопець побив чоловіка, забрав його речі та вимагав гроші (відео)

У Дніпрі хлопець побив чоловіка, забрав його речі та вимагав гроші (відео)

У Дніпрі правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який пограбував містянина та вимагав у нього гроші.

Затримали нападника у центрі міста під час передавання готівки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, інцидент стався на одній з вулиць у Самарському районі міста. Там парубок напав на 39-річного місцевого мешканця, побив його та пограбував. На цьому він не зупинився та почав вимагати у потерпілого додаткові кошти.

Він призначив йому зустріч у центрі міста. Проте під час цієї зустрічі нападника затримали поліцейські.

“24-річного чоловіка було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 186 (“Грабіж”) та ч. 4 ст. 189 (“Вимагання”) КК України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що окупанти збирають інформацію про українців за допомогою чатбота в Telegram.

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