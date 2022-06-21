Доведеться в обхід: Литва пояснила, що блокади Калінінграда немає, а лише дія санкцій

Доведеться в обхід: Литва пояснила, що блокади Калінінграда немає, а лише дія санкцій

Російські депутати заявляють, що відтепер у них розв’язані руки робити з Литвою все, що заманеться. Те, що відбувається протягом останніх днів, вони називають повною блокадою Калінінграда і, як завжди, брешуть.

Через планове запровадження санкцій відрізана від Росії область, фактично - місто-військова база в Балтійському морі - залишилося без будівельних матеріалів, металів, цементу, йдеться в ТСН.19.30.

Заборону транзиту підсанкційних товарів росіяни називають блокадою. Хоча означає вона просто - здорожчання, адже крім залізничного сполучення, яке дозволяло перекидати все необхідне вантажними потягами - є ще можливість довозити товари кораблями чи літаками. Нічого неочікуваного насправді не сталося, просто в дію вступили запроваджені ще в середині березня санкції Євросоюзу.

Ніякої блокади Калінінграду немає, просто з вихідних запровадили санкції щодо частини товарів, які входять у так званий санкційний пакет, зокрема сталь і чорні метали, а залізничникам повідомили про це.

«Транзит пасажирів і товарів, що не потрапляють під санкції – триває», - зазначає верховний комісар з питань міжнародної політики та безпеки Жозеп Борель.

З Кремля лунають обіцянки не залишити це без відповіді. Економічні і навіть військові погрози в пропагандистських ЗМІ. І водночас завіряння в тому, что від санкцій постраждає передовсім Литва. З цим погоджуються не всі мешканці Калінінграда. «Може ціни підвищаться, або взагалі не буде того, до чого ми звикли», - кажуть росіяни в області.

«Зупиняться будівництво, розвиток, дороги зокрема. Все буде гірше», - розуміють калінінградці.

Міністерство закордонних справ Росії заявило протест послу ЄС Маркусу Едереру. Дії Литви назвали неприпустимими і зажадали негайного відновлення звичного транзиту.

Едерер своєю чергою закликав не загострювати ситуацію. Хоча в російській пресі і лунають заклики військовим шляхом пробити собі через Литву шлях до Калінінграду, виконання цих погроз - прямий конфлікт з країною НАТО, відтак, згідно 5 статті устава організації, яка прирівнює напад на одного члена Альянсу до нападу на всіх, відповідатимуть Росії всі держави-члени Альянсу. То ж навряд чи Кремль наважиться нині розв’язати ще одну війну. Цього разу з усім західним світом.

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