Ситуація на Луганщині: голова ОВА спростував чутки про оточення біля Лисичанська

Ситуація на Луганщині: голова ОВА спростував чутки про оточення біля Лисичанська

Окупанти намагаються зробити оточення вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", але поки що успіху не мають.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що росіяни дійсно захопили Тошківку.

Про це він сказав у своєму звіті про ситуацію в регіоні.

На напрямок Тошківки загарбники кинули більше півтори батальойонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість особового складу. Росіяни змогли здійснити прорив, контроль над Тошківкою втрачено.

Надалі тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів. Окупанти намагаються зробити оточення вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", але поки що успіху не мають.

За словами голови ОВА, біля Лисичанська противника вдається стримувати, місто росіяни закидують ворожими снарядами, щоб знищити. Проте про оточення поки не йдеться, увійти в місто та відрізати його окупанти не можуть.

"Четвертий місяць відбиваємося, ніякого кільця немає. Чергова заявлена дата начебто "захоплення Луганщини" - 26 червня - знову буде датою ганьби рашистів. Хоча зараз росіяни намагаються з датами не квапитися, але будуть кидати у бій всі резерви", - каже Гайдай.

Голова ОВА повідомив, що щодня в росіян десятки загиблих і вдвічі більше поранених, лікарні на окупованих територіях переповнені.

Також поліція і нацгвардійці регулярно вмовляють "азотівців" евакуюватися із Сєвєродонецька, нацгвардійці підвозять їм їжу та ліки. Там є 38 дітей. Проте люди поки відмовляються евакуйовуватися.

Раніше голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко повідомив, що російські війська взяли під повний контроль селище Тошківка на Луганщині.

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