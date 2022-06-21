З Jerry Heil у Берліні стався прикрий інцидент: співачка просить про допомогу

З Jerry Heil у Берліні стався прикрий інцидент: співачка просить про допомогу

Українська співачка та блогерка Jerry Heil розповіла про прикрий інцидент, який трапився з нею у Берліні.

Наразі співачка їздить країнами Європи та дає благодійні концерти.

Сьогодні, 21 червня, вона була у Берліні, а вже завтра має бути у Празі. Утім, її поїздка може не відбутися.

У своєму Telegram-каналі виконавиця розповіла, що забулася про документи і випадково залишила їх у потягу.

Jerry Heil просить прихильників про допомогу: можливо, хтось стикався з подібною ситуацією та зможе порадити їй, що робити у таких випадках.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

"Берлін! Лишила всі документи в потягу! Хто стикався? Що робити? Завтра мушу бути в Празі", - поділилася виконавиця.

Загалом, прихильники порадили співачці звернутися у Бюро знахідок та заспокоїли її, що документи обов’язково повернуться до неї.

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