З Jerry Heil у Берліні стався прикрий інцидент: співачка просить про допомогу

Українська співачка та блогерка Jerry Heil розповіла про прикрий інцидент, який трапився з нею у Берліні.
Наразі співачка їздить країнами Європи та дає благодійні концерти.
Сьогодні, 21 червня, вона була у Берліні, а вже завтра має бути у Празі. Утім, її поїздка може не відбутися.
У своєму Telegram-каналі виконавиця розповіла, що забулася про документи і випадково залишила їх у потягу.
Jerry Heil просить прихильників про допомогу: можливо, хтось стикався з подібною ситуацією та зможе порадити їй, що робити у таких випадках.
"Берлін! Лишила всі документи в потягу! Хто стикався? Що робити? Завтра мушу бути в Празі", - поділилася виконавиця.
Загалом, прихильники порадили співачці звернутися у Бюро знахідок та заспокоїли її, що документи обов’язково повернуться до неї.
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