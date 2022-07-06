"Хочемо, але не можемо": Угорщина про відмову від російської нафти

"Хочемо, але не можемо": Угорщина про відмову від російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що перехід на інші джерела постачання займе роки.

Протягом найближчих років Угорщина не зможе відмовитись від російських енергоносіїх і знайти їм заміну, зокрема йдеться нафту та газ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь - "ні". Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо", - сказав він.

За його словами, саме тому Угорщина "попросила про виключення країни з ембарго ЄС на постачання нафти".

"Щоб поміняти канали постачання, необхідно кілька років – п'ять-шість-сім років – і багато грошей", - сказа Сіярто.

Нагадаємо, країни ЄС домовилися про часткове ембарго для нафти з Росії.

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