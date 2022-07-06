"Хочемо, але не можемо": Угорщина про відмову від російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що перехід на інші джерела постачання займе роки.
Протягом найближчих років Угорщина не зможе відмовитись від російських енергоносіїх і знайти їм заміну, зокрема йдеться нафту та газ.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю телеканалу CNN.
"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь - "ні". Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо", - сказав він.
За його словами, саме тому Угорщина "попросила про виключення країни з ембарго ЄС на постачання нафти".
"Щоб поміняти канали постачання, необхідно кілька років – п'ять-шість-сім років – і багато грошей", - сказа Сіярто.
Нагадаємо, країни ЄС домовилися про часткове ембарго для нафти з Росії.
Читайте також:
- Помста Путіна: суд у Росії заблокував експортний маршрут для казахстанської нафти
- "Енергетична дипломатія налаштована рішуче": у Єврокомісії розповіли, коли Європа відмовиться від російського газу
- Під чужими прапорами: російська нафта потрапляє в Європу в обхід санкцій