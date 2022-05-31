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Країни ЄС домовилися про часткове ембарго для нафти з Росії

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Країни ЄС домовилися про часткове ембарго для нафти з Росії

Фото: Associated Press

Члени ЄС домовилися ввести заборону експорту російської нафти.

Пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи. 

Про це розповів голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Єдність. Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Це одразу покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", – зазначив Мішель.

Також президент Євроради повідомив, що цей пакет санкцій включає інші жорсткі заходи:

  • від міжнародної міжбанківської системи передачі та здійснення платежів Swift буде відключено найбільший російський банк "Сбербанк";
  • заборона ще 3 російських державних мовників;
  • накладення санкцій на осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні. 

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення щодо нафтових санкцій проти Росії.

"Це дозволить фактично скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року", – повідомила дер Ляєн.

Раніше Володими Зеленський заявляв, що погодження нових санкцій ЄС проти Росії "надто затягнулося".

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