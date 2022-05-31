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Страны ЕС договорились о частичном эмбарго для нефти из России

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Страны ЕС договорились о частичном эмбарго для нефти из России

Фото: Associated Press

Члены ЕС договорились ввести запрет на экспорт российской нефти.

Пакет санкций включает и другие жесткие меры.

Об этом рассказал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"Единство. Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – отметил Мишель.

Также президент Евросовета сообщил, что этот пакет санкций включает другие жесткие меры:

  • от международной межбанковской системы передачи и осуществления платежей Swift будет отключен крупнейший российский банк "Сбербанк";
  • запрет еще 3 российских государственных вещателей;
  • наложение санкций лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала решение о нефтяных санкциях против России.

"Это позволит фактически сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года", – сообщила дер Ляен.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось".

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