На узбережжя Одещини штормом винесло ворожу морську міну – відео

Внаслідок шторму, що панував в Чорному морі, одну з ворожих мін зірвало з кріплення і відправило за хвилями просто до берега Одещини.
Вибухонебезпечний предмет вчасно помітили українські захисники на одному з піщаних пляжів.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
На щастя, відпочивальників на пляжі не було. Небезпечну знахідку знешкоджено фахівцями підривної команди ВМС ЗСУ. Після вивезення в небезпечне місце, військові спеціалісти здійснили контрольований підрив міни.
"Цей факт ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод і узбережжя. Звертаємо увагу всіх охочих відпочивати, що небезпека таких "сюрпризів" у пляжній зоні надто висока. І не завжди міна поводитиметься так стримано, цілком імовірний неконтрольований підрив", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Говорили про завершення війни, розблокування Чорного моря, щоб не було загроз продовольчій безпеці в світі.
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