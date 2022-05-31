На узбережжя Одещини штормом винесло ворожу морську міну – відео

Внаслідок шторму, що панував в Чорному морі, одну з ворожих мін зірвало з кріплення і відправило за хвилями просто до берега Одещини.

Вибухонебезпечний предмет вчасно помітили українські захисники на одному з піщаних пляжів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

На щастя, відпочивальників на пляжі не було. Небезпечну знахідку знешкоджено фахівцями підривної команди ВМС ЗСУ. Після вивезення в небезпечне місце, військові спеціалісти здійснили контрольований підрив міни.

"Цей факт ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод і узбережжя. Звертаємо увагу всіх охочих відпочивати, що небезпека таких "сюрпризів" у пляжній зоні надто висока. І не завжди міна поводитиметься так стримано, цілком імовірний неконтрольований підрив", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Говорили про завершення війни, розблокування Чорного моря, щоб не було загроз продовольчій безпеці в світі.

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